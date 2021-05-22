2021/05/22 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

337 مشاهدة

أفاد مصدر أمني في البصرة، بمقتل شخص وإصابة آخر بسبب خلاف عشائري، فيما لقي عامل سوري مصرعه اثر اصابته بصعقة كهربائية، كما تعرض منزل رجل دين لاستهداف برمانة صوتية في المحافظة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (21 ايار 2021)، ان "شخصا يسكن منطقة الرميلة الشمالية قتل واصيب اخر بسبب خلاف عشائري قديم".

من جانب آخر، اوضح المصدر، ان "عاملا سوري الجنسية لقي مصرعه اثر اصابته بصعقة كهربائية من مضخة الماء في احدى الحدائق الترفيهية بالزبير".

وأضاف، ان "العامل توفي عند وصوله المستشفى بعد نقله لغرض اسعافه، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

كما واظهر تسجيل مصور لحظة استهداف منزل رجل دين في قضاء الفاو جنوبي البصرة برمانة صوتية.

وذكر المصدر ان "الحادث لم يوقع خسائر بشرية، حيث ان المنزل كان فارغا بسبب سفر العائلة وخلف اضرارا مادية فقط".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في عدة حوادث بمحافظة البصرة (فيديو + صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في عدة حوادث بمحافظة البصرة (فيديو + صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).