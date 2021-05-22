2021/05/22 | 00:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، من إحباط عملية إرهابية بدراجة نارية في ديالى.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إنه “بعد ورود معلومات دقيقة ومؤكدة، نفذت مديرية الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية إرهابية بدراجة نارية في ديالى المركز الخبري الوطني.

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