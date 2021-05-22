الكاتبة البحرينية الملقبة بعاشقة فلسطين جميلة الوطني لـ (الزمان): تطبيع البحرين مع إسرائيل كان بضغط من ترامب وسيأتي يوم المراجعات

2021/05/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ ‬–‭ ‬حوار‭ : ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ استطاعت‭ ‬الكاتبة‭ ‬والأديبة‭ ‬البحرينية‭ ‬جميلة‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬تضرب‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬للمرأة‭ ‬العربية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والمرأة‭ ‬الخليجية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مناصرتها‭ ‬لقضية‭ ‬فلسطين‭ ‬سواء‭ ‬أكان‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتاباتها‭ ‬او‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المنتديات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أو‭ ‬رفضها‭ ‬للتطبيع‭ ‬برغم‭ ‬موقف‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤيد‭ ‬له،‭ ‬لذا‭ […]

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