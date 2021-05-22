تاريخ تركيا المعاصر.. كتاب جديد للعلاف

2021/05/22 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬محاولة‭ ‬علمية‭ ‬أكاديمية‭ ‬لمتابعة‭ ‬المعالم‭ ‬الرئيسة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬التركي‭ ‬الحديث‭ ‬والمعاصر،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬لحظة‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الحديثة‭ ‬على‭ ‬أنقاض‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬العثمانية‭ ‬1299‭ – ‬1922‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭.‬ وبهدف‭ ‬وضع‭ ‬تأسيس‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬الحديثة‭ ‬ضمن‭ ‬سياقه‭ ‬التاريخي‭ ‬كان‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬والوقوف‭ ‬عند‭ ‬سقوط‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬العثمانية،‭ ‬وأسباب‭ ‬ضعفها‭ ‬وموقفها‭ […]

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