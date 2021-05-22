مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في البصرة

2021/05/22 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا مساء اليوم، نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن منطقة الجنينية في البصرة".

وأضاف المصدر أن الهجوم "اسفر عن مقتل احدهم واصابة الثاني".

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