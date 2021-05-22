لهذا لا أستشهد كثيرًا بالقرآن الكريم! - محمد عبد المجيد

2021/05/22 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد كثيرون يتوقعون مني العثورَ على آياتٍ بيناتٍ لتأكيد رؤيتي، ووضع بصمات القداسة على محاوراتي، وتخييط شفاه مُحدّثي إذا جادلني!ما أسهل أنْ تعثر على صورتِك في مرآة كتابــِك المُقَدّس، وهنا يتساوى الجاهلُ والعالــِـم، الصغيرُ والكبير، المتطرف و..



المعتدل.عني أنا شخصيا فمؤمن إيمانا عميقــًا بإسلامي، وبالقرآنِ الكريم، وقد ظللت على هذا الإيمان لأكثر من ستين عاما؛ لكن هذا لا يمنع طرحَ كل التساؤلات عل ......





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