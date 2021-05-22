حرب الدعاسيق - فكري آل هير

2021/05/22 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فكري_آل_هير في أحد الأيام من شهر مايو عام 2005، وبعد أن شربنا نخب نجاح صفقتنا مع قادة إحدى فصائل التمرد في نيجيريا على أنغام خافتة من سيمفونية الفوضى الخلاقة للسوبرانو الرائعة كونداليزا رايس، اقترح عليّ العمردان- شريكي في تجارة السلاح آنذاك- أن نذهب الى الحي الصيني في كيب تاون لنوثق ذلك النجاح بنقوش مسمارية على أكتافنا في موخز الفنان العالمي روماردي علي دياب....وافقت على اقتراح العمردان، مع إع ......





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