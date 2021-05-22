(مدن الظل..الصرايف...) ....احياء على هامش المدينة - محمد اسماعيل السراي

2021/05/22 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_اسماعيل_السراي على اعتاب المدينة الكبيرة ,تسمرتا قدما جدي المثقلتين بالطين وبقايا اعواد السنابل, والجوع والانكسار...قادمتان من الارياف,هربا من منتفخي البطون ,و الاوداج ,ومتورمي العنجهية..بعد ان غُيب دموزي الراعي من جديد ,,وأُدلف قسرا الى العوالم السفلية ..وحل العطش على البيادر التي كانت عامرة يوما ما ..ترافقه جدتي (اينانا) ,متشحة بالسواد الثقيل ما فتئت طوال عمرها تندب فردوساً مفقودا ..وقف جدي متوجسا خيفة..



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