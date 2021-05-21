"اتفاق" بين مبابي وريال مدريد

2021/05/22 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تنتشر فيه التكهنات حول مستقبل اللاعب الفرنسي، كيليان مبابي، الذي لم يجدد عقده بعد مع فريق باريس سان جيرمان، كشف ممثل للاعبين في فرنسا أن المهاجم توصل بالفعل لاتفاق مع ريال مدريد الإسباني.

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