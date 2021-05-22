2021/05/22 | 00:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

العراق يؤكد رفضه التام للسياسات الاستيطانية في الأراضي المحتلة

منذ 4 ساعات

بالوثيقة..



المالية تضع شروطاً جديدة بشأن “الدفع الالكتروني” في الرافدين

منذ 9 ساعات

تفاهمات بين العراق وفرنسا لاستيراد طائرات ورادارات

منذ 13 ساعة

الصدر: نصر الفلسطينيين عبرة للجميع

منذ يوم واحد

مفوضية الانتخابات تحدد شروط اختيار موظفي الاقتراع

منذ يوم واحد

بغداد وواشنطن يتفقان على وضع آليات تطبيق مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين

منذ يوم واحد

رئيس الجمهورية: الاغتيالات وترويع المتظاهرين والصحفيين أعمال لا تغتفر

منذ يوم واحد

رئيس الجمهورية: الانتخابات النزيهة والمشاركة الواسعة مرتكز تجاوز الأخطاء وسوء الإدارة

منذ يوم واحد

بارزاني وبلاسخارت يؤكدان أهمية حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

منذ يومين

العامري يؤكد أهمية أن تتمخض اجتماعات بغداد وواشنطن عن “نتائج ملموسة”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. جولة رئيس مجلس النواب في مناطق الكرخ القديمة ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. جولة رئيس مجلس النواب في مناطق الكرخ القديمة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).