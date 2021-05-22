2021/05/22 | 00:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعى رئيس لجنة الاستثمار الفرعية النيابية رياض التميمي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى حضور مؤتمر الاستثمار الذي تعمل عليه لجنة الاستثمار النيابية الشهر القادم في فندق بابل بالعاصمة بغداد.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التميمي مخاطباً رئيس الوزراء: ننتظر حضورك لمؤتمر الاستثمار لوضع النقاط على الحروف المركز الخبري الوطني.

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