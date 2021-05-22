هجوم مسلح في محافظة البصرة

2021/05/22 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح في البصرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا مساء اليوم، نيران اسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين ضمن منطقة الجنينية في البصرة".

وأضاف المصدر أن الهجوم "اسفر عن مقتل احدهم واصابة الثاني".

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