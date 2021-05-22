مكينزي في بغداد:مباحثات تحديد أسلوب الدعم الامريكي للقوات العراقية

2021/05/22 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ ‬–‭ ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ ‬مستشار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حسين‭ ‬علاوى،‭ ‬الجمعة،‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي‭ ‬سيقتصر‭ ‬مستقبلا‭ ‬على‭ ‬التدريب‭.‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬عراقي‭ ‬ان‭ ‬الشركة‭ ‬الامريكية‭ ‬الخاصة‭ ‬بصيانة‭ ‬مقاتلات‭ ‬اف‭ ‬‮١٦‬‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬تلقت‭ ‬اتصالات‭ ‬حكومية‭ ‬رسمية‭ ‬بضرورة‭ ‬العودة‭ ‬للعمل‭ ‬داخل‭ ‬القاعدة‭ ‬الجوية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬انتقلت‭ ‬الى‭ ‬أربيل‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ […]

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