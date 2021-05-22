الشعب في زاوية ضيقة

2021/05/22 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في كل يوم، تصلنا أخبار مداهمة وكر لتنظيمداعش أو قتل عدد من قياداته أو قصف أماكن حركة خلاياه، وما تقوله التقارير الحكومية الرسمية في بغداد يوحي بأن المعركة الامنية لا تزال على أشدها في منازلة التنظيم الذي سبق أن فتك محتلاً محافظات بسعة ثلث العراق.من الواضح انَّ وعي الناس ارتقى […]

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