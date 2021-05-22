المواجهات تتفجر في القدس وتظاهرات أردنية للتهنئة بالنصر وهنية يشكر إيران

2021/05/22 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة‭- ‬عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ سكتت‭ ‬أصوات‭ ‬القنابل‭ ‬والمدافع‭ ‬والصواريخ‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬سريان‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬دام،‭ ‬فيما‭ ‬تمّ‭ ‬انتشال‭ ‬خمس‭ ‬جثث‭ ‬وعشرة‭ ‬ناجين‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬نفق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬قصفه‭ ‬الطيران‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬المواجهات‭.‬ في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة،‭ ‬اندلعت‭ ‬مواجهات‭ ‬مجددا‭ […]

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