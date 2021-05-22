2021/05/22 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد فريق التحقق من الأخبار بصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية صحة مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إسبانية محلية يظهر رجال بالزي العسكري الإسباني يدفعون مهاجرين إلى البحر في الجيب الإسباني سبتة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو.. قوات إسبانية ترمي مهاجرين غير شرعيين في البحر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو.. قوات إسبانية ترمي مهاجرين غير شرعيين في البحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).