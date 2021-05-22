زيارة غير معلنة لجنرال أميركي إلى سوريا.. وتفاؤل بالخطوة العراقية في مخيم الهول

2021/05/22 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرجح أن تقوم الحكومة العراقية للمرة الأولى بإعادة نحو 100 أسرة عراقية من أحد مخيمات اللجوء السورية، الأسبوع المقبل.

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