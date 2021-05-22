بعد فيديو حادثة منبر الحرم المكي.. الكشف عن دوافع الرجل وجنسيته

2021/05/22 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الوطن السعودية إن الرجل الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، ادعى أنه المهدي المنتظر، وفق التحقيقات الأولية للشرطة.

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