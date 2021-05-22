بايدن يؤكد على

2021/05/22 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، إن حل الدولتين هو "الرد الوحيد" الممكن للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

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