2021/05/22 | 03:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد _ واع

تجوّل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مساء الجمعة، في مناطق الكرخ القديمة بالعاصمة بغداد.

وظهر الحلبوسي في صورة نشرها مكتبه الإعلامي، وهو يتجوّل في عدد من مناطق الكرخ القديمة في بغداد ويلتقي ببعض السكان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يتجول في مناطق الكرخ القديمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يتجول في مناطق الكرخ القديمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).