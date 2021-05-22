دروس ماما البلوز المستفادة

2021/05/22 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعكس الأحداث العالمية أو المحلية الكبرى ظلالها على ذائقة المشاهد بحسب قوتها ونوعية تأثيرها، الأمر الذي دفع هوليوود باستمرار لاستقراء الرأي العام وتتبع مسير ذائقته وبوصلة توجهاتها عبر إنتاجات سينمائية تحقق شرطيّ المنفعة المشتركة بين رغبات الجمهور ورأس المال.

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