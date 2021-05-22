الأمم المتحدة تطلق مشروع تعزيز العدالة لمكافحة الفساد في العراق

2021/05/22 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حازم محمد حبيب

ينظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مؤتمراً دوليا، بعد غد الاثنين، لإطلاق مشروع جديد بقيمة 15 مليون يورو يهدف إلى الحد من الفساد في العراق.



والذي يعد حدثا رفيع المستوى.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: إنَّ هذا المشروع هو شراكة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسات العراق الفيدرالية ومؤسسات اقليم كردستان.



بتمويل سخي من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.

المشروع الذي سينطلق بعد غد الاثنين في العاصمة بغداد سيكون بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، وممثلين عن الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الاتحادي والادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة الاتحادية، وكذلك ممثلون عن حكومة اقليم كردستان ومجلس النواب في الاقليم ومجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة.

وأضافت أحمد أنَّ “المشروع الذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو يهدف للحد من الفساد في العراق”، مبينة أنَّ “أهمية وتأثير المشروع تأتي لوجود أجندة إصلاح قوية لمكافحة الفساد في العراق ستؤدي إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز سيادة القانون وتخضِع الأنظمة الوطنية للمساءلة.” وأكدت أنَّ “إنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الفساد سيسهم في إعادة الثقة بين المواطنين العراقيين والمؤسسات العامة التي تخدمهم”.

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