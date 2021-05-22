السيد الصدر: ليكن نصر القدس عبرة للجميع

2021/05/22 | 03:45 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح كربلاء: علي لفتة

أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الجمعة، أنَّ القدس انتصرت على العدوان الصهيوني، في حين أطلقت محافظة كربلاء المقدسة اسم “فلسطين” على أحد شوارعها الرئيسة.

وقال الصدر، في تغريدة له على “تويتر”: “قدسنا..



غزّتنا لكم مني خالص الشكر والامتنان على هذا النصر المؤزر على العدو الذي استكان أمام إيمانكم وشجاعتكم».

وأضاف “ليكن هذا النصر عبرة للجميع، للمهادنين والمطبعين، فقد انكسر صنم جديد..



صنم دولة الشر والإرهاب صنم الصهاينة الإرهابيين العنصريين».

في الإطار نفسه، قال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، لـ”الصباح”: إنَّ “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يهز ضمير العالم اجمع وان العراق شعبا وحكومة ومؤسسات يقف مع القضية العادلة ويدعم كل ما يمكن أنْ تكون هذه القضية هي المحور الاساس لنضال الشعب الفلسطيني والعربي والاسلامي».

وأضاف الخطابي أنَّ “الجرائم الصهيونية يندى لها جبين الانسانية وخاصة عمليات قتل الاطفال والنساء وكبار السن”، مبيناً أنَّ “جزءاً من هذا الدعم الذي نريده حاضرا دوما هو أنَّ الحكومة المحلية قررت إطلاق اسم (فلسطين) على أحد أهم شوارع المدينة الرئيسة”.

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