البصرة جاهزة لاستقبال منتخبي طاجيكستان والنيبال

2021/05/22 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أنَّ منتخب طاجيكستان بكرة القدم سيصل اليوم السبت إلى محافظة البصرة لخوض المباراة الدوليَّة الودية أمام منتخبنا الوطني في إطار التحضيرات لتصفيات كأس العالم وأمم آسيا.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة أحمد زامل عودة: إنَّ جميع الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتضييف مباراتي العراق الوديتين أمام طاجيكستان والنيبال قد اكتملت، مبيناً أنَّ وفد المنتخب الطاجيكي سيتألف من (33) شخصاً.

وأضاف، نتمنى أنْ يسفر المعسكر التدريبي للاسود والمباراتان الوديتان عن الفائدة المرجوة قبل خوض التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023.

واوضح أنَّ الوزارة تؤكد سعيها إلى إكمال متطلبات لجنة خليجي 25 المتعلقة باكمال ملاعب البصرة لتضييف الحدث

الكروي.

واشار إلى أنَّ سبب اقامة مباراتي منتخبنا امام كل من طاجيكستان والنيبال في ملعب الفيحاء، هو بيان جاهزية الملعب لتضييف المباريات الدولية، وان اللجنة الخليجية زارت مؤخراً الملاعب الثلاثة في مدينة البصرة، الملعب الرئيس في مدينة البصرة الرياضية سعة 65 ألف متفرج وملعب الفيحاء 10 آلاف متفرج وملعب الميناء 30 ألف متفرج، ووضعت هذه الملاعب في خدمة المنتخبات التي ستخوض منافسات خليجي 25 في نهاية العام الحالي في محافظة البصرة.

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