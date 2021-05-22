في خضم الأزمة المتصاعدة.. ملك إسبانيا يتجاهل زيارة جناح المغرب في معرض دولي

2021/05/22 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يزر ملك إسبانيا، دون فليب، وزوجته دونيا ليتيزيا، الرواق المغربي، الأربعاء، في النسخة 41 من معرض "فيتور" السياحي الدولي، في ظل الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين مدريد والرباط منذ أسابيع.

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