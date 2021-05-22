2021/05/22 | 04:14 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر في البيشمركة: قواتنا ستعود إلى كركوك بدءا من الأسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/22 | 04:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر في البيشمركة: قواتنا ستعود إلى كركوك بدءا من الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر في البيشمركة: قواتنا ستعود إلى كركوك بدءا من الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).