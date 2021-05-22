اكتشاف فيروس كورونا جديد ينتقل من الكلاب للبشر

2021/05/22 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة عن رصد فيروس كورونا جديد يصيب الكلاب في عينة تم أخذها من طفل ماليزي، كان قد شُخص بإصابته بالتهاب رئوي، في 2018.

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