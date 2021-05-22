فيديو.. سيارة تحمل عمل فلسطين تطارد يهوديا في كاليفورنيا

2021/05/22 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر رجلا قيل إنه يهودي تمت مطاردته من قبل سيارة ترفع العلم الفلسطيني، في مدينة لوس آنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

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