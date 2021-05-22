2021/05/22 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج علينا عبد الله رشدي منذ أيام مدافعا بشدة عن الاغتصاب الزوجي، في بوست طويل يتكون من 22 بند على صفحته على الفيس بوك التي يتابعها الملايين.ملخص ما جاء فيه إن الزوج من حقه ممارسة الجنس مع زوجته وقتما شاء بغض النظر عن رغبتها، إلا إذا كان لديها عذر شرعي، مثل المرض أو ما شابه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يزعج "الجنس بالتراضي" عبد الله رشدي؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يزعج "الجنس بالتراضي" عبد الله رشدي؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).