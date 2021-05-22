الفارصير غانم ..بالصاد - اشرف عتريس

2021/05/22 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس وبدلا من الخلط اذا نطقنا المصطلح المسرحى (فارس) وتفهم خطأ من الفروسية وهذا المعنى لا نقصده أبدا ..الفارص ، نوع من الكوميديا ومدرسة أجادها الراحل سميرغانم فهو فى تلك المنطقة يعى مايقوله ويدرك مايفعله تماما ..منذ توفى الضيف احمد عبقرى الثلاثى وأكثرهم ثقافة وقراءة وقيادة فكان يؤلف ويخرج لهم وهو معهم ومن قبل كان محمد سالم الذى قدمهم جميعا فى اكثر من حفلة وعمل لهم فوازير رمضان ......





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