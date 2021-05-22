ناري الحائرة - عباس علي العلي

2021/05/22 | 06:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ناري تستعر تحت رماد الامللا شيء يجدي نفعاكل أفكاري تحوم حول رأسيورأسي ثقيل بما يكفي ليكون عاجزإنها لا تغادرلا تنطلقلا ترضى أن تنهزمماذا أفعلأحارب الأوهام وهي خلف كل متراسكأني أعلن هزيمتي المبكرةهزائمي ليست مقدسةانها تشبه القبر الخاليلا تعني شيئا لا تقول شيئا لا تفهم شيئا انها خالية الا من خيال كان كبيراوكبيرا جدا حتى انه يرفض المو ......





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