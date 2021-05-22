ميسي يعلق على حادثة البندقية في السعودية

2021/05/22 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على حادثة قديمة وقعت له عند زيارته للسعودية عام 2012.

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