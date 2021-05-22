رجل أعمال يشتري ناد رياضي لتحقيق حلمه ابنه البدين بأن يكون

2021/05/22 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "من قال إن المال لا يشتري السعادة"..هكذا كان حال لسان رجل أعمال صيني اقتنى ناديا رياضيا بأكمله ليحقق حلمه بأن يصبح لاعبا محترفا، وينفذ رغبة ابنه المراهق في أن يكون "رونالدو جديد" أو "ميسي آخر".

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