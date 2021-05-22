بيان بمناسبة فشل العدوان على قطاع غزة - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2021/05/22 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة فشل العدوان على قطاع غزةإن معركة سيف القدس قد وضعت أسس ومفاهيم النصر القادم، هذا الانتصار الذي يحتاج الى مساندة ودعم من أجل البناء عليه في تحقيق الانجازات الوطنية والتحررية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وإن أولى هذه الدعائم، هو انهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني وتعزيز التحالفات سواءً على الصعيد المحلي أوالاقليمي مع محور المقاومة، وإن هذا ......





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