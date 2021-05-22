دون الحاجة إلى لمس الشاشة.. ميزة جديدة من آبل

2021/05/22 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت شركات التكنولوجيا، بما في ذلك العملاق الأميركي آبل، ميزات جديدة يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة في الساعات الذكية والأجهزة اللوحية.

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