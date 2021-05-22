هزة أرضية بقوة 4.5 درجات شرق السليمانية

2021/05/22 | 08:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجات شرق محافظة السليمانية.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مراصدها الزلزالية سجلت […]

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