مئة عام من المعاناة والصمود والمقاومة - سعد الله مزرعاني

2021/05/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_الله_مزرعاني الفصل الراهن من حرب الإبادة ومن الإرهاب اللذين يتعرّض لهما الشعب الفلسطيني، ومن ثمّ، الكفاح المرير الذي يخوضه، لم يبدآ، فقط، منذ تأسيس الكيان الصهيوني (بالاغتصاب والقهر والمجازر والطرد...) على أرض فلسطين، قبل أكثر من سبعة عقود.



الواقع أنّ معاناة وكفاح هذا الشعب قد بدآ قبل أكثر من مئة عام.



على سبيل المثال، فإنّ المؤتمر الرابع الذي عقدته الحركة القومية العربية الفلسطينية في مدينة القدس، في 25 آب ......





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