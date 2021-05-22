حماس ونتنياهو -الحرب والصراع بعيدًا عن خطاب ونظرية -الأخطاء- - آدام راز

2021/05/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آدام_راز قسم كبير من صحفيي ومحللي صحيفة "هآرتس" يتمسكون بنظريات سياسية تؤمن أن "الكبار" – هؤلاء الذين يجلسون فوق (حسب تعبير برتولت بريخت) يتزحلقون بقشرة موز بشكل متكرر وقت انشغالهم في أعمال السلطة.أمرٌ محيّر، لأن كبار متخذي القرارات يدّعون العكس تمامًا.



اقرأوا عددًا من المحللين الكبار في صحيفة "هآرتس": سامي بيرتس فسّر جولة العنف الحالية كجولة "بدأت بعدد من الأخطاء التي قامت بها شرطة إسرائيل" في الق ......





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