حول أهمية الاهتمام والتعمق بدراسة الفلسفة الماركسية - خليل اندراوس

2021/05/22 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس كتب الاشتراكي الفرنسي لويس بلان يقول: "نظرًا لقوة الحركة التي كشفها هؤلاء العبيد المعاصرون...



كان من السهل التكهن بالعواصف التي ينطوي عليها القرن التاسع عشر في أحشائه".وتحسبًا لهذه العواصف، انزعجت الأوساط البرجوازية والارستقراطية في فرنسا وانجلترا والمانيا، وشرعوا ينعتون العمال في الصحافة "بالأعداء" و"البرابرة" الذين يجب انقاذ المجتمع كله وكل الحضارة المعاصرة منهم، ولكن بين الفينة وال ......





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