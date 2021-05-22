الرافدين يصدر بيانا جديدا بخصوص قروض الترميم والبناء

2021/05/22 | 08:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بخصوص قروض البناء والترميم.وذكر المصرف في بيان، إن “قروض البناء والترميم للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين تسدد في ١٠ سنوات وبنسبة فائدة ٥ بالمئة”.

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