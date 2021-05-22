توضيح جديد من مصرف الرافدين حول قروض الترميم للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2021/05/22 | 08:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، السبت، تفاصيل قروض البناء والترميم.

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وذكر المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 آيار 2021)، إن "قروض البناء والترميم للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين تسدد في ١٠ سنوات وبنسبة فائدة ٥ بالمئة".

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