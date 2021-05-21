الكشف عن دوافع محاولة رجل اقتحام منبر الحرم المكي (فيديو)

2021/05/22 | 08:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت التحقيات الاولية للشرطة السعودية، السبت، إن الرجل الذي حاول اقتحام منبر الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، ادعى أنه "المهدي المنتظر".

وذكرت صحيفة الوطن السعودية، اليوم (22 ايار 2021)، ان "التحقيقات الأولية للشرطة اظهرت أن الرجل سعودي أربعيني، ويتم التأكد من أوضاعه الصحية بعدما أوقف من قبل رجال الأمن وهو يحاول الصعود إلى المنبر حاملا عصا".

ولم تؤكد السلطات السعودية رسميا الدوافع ولا المعلومات التي تحدثت عنها الصحيفة السعودية.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق للحادثة، حيت يظهر الفيديو الرجل يهرع إلى المنبر خلال إلقاء الإمام خطبة الجمعة، في وقت نجح عناصر الأمن المنتشرين حول المنبر، في منعه وتوقيفه وسط دهشة المصلين.

ولاحقا، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة إن "الجهات الأمنية أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام".

وأضاف المتحدث، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن السلطات المختصة تعمل على "استكمال الإجراءات النظامية" بحق الرجل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

شاهد بالفيديو ..



لحظة محاولة شخص الصعود على منبر #المسجد_الحرام أثناء خطبة #الجمعة.



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— الأكثر مشاهدة (@TopSaudiNews2) May 21, 2021

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