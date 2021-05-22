المرشد الايراني يدعو الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة إعمار غزة

2021/05/22 | 08:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرشد الإيراني السيد علي خامنئي،

الدول الإسلامية إلى المساعدة في إعادة

إعمار قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المرشد

الإيراني دعوته ايضا، إلى مطالبة

حكوماتهم بدعم الفلسطينيين عسكريا

وماليا

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