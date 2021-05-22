توضيح من الرافدين بشأن قروض الترميم للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية

2021/05/22 | 08:57 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مصرف الرافدين، السبت، تفاصيل قروض البناء والترميم.

وذكر المصرف في بيان تلقى، إن "قروض البناء والترميم للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين تسدد في 10 سنوات وبنسبة فائدة 5 بالمئة".

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