الصحة تعلن التعاقد مع روسيا لأستيراد لقاحها ضد كورونا

2021/05/22 | 09:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، إكمال تعاقدها لاستيراد كميات من لقاح سبوتنيك v الروسي، مع استمرار التفاوض مع شركة موديرنا الأميركية لشراء لقاحها.وقال مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي، في تصريح صحفي، إنَّ “الوزارة أكملت التعاقد مع الشركة المصنعة للقاح سبوتنيك V الروسي، وستصل دفعة منه قريبا إلى العراق، […]

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