الصين تستعد لمحاكمة

2021/05/22 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، الجمعة، أن الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من أصل صيني، يانغ جون، سيحاكم في الصين بتهمة التجسس الأسبوع المقبل بعد أن أمضى أكثر من عامين في الاعتقال.

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