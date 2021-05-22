2021/05/22 | 09:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم السبت، انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة الاميركية الى 199 الف برميل خلال الاسبوع الماضي.وذكرت الإدارة، في تقرير لها أطلع عليه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض الصادرات النفطية العراقية للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).