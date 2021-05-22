50 ديناراً فقط.. الاتصالات تعلن عن خط ’تلفون أرضي’ وإنترنت في بغداد

2021/05/22 | 09:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، توفير خطوط إنترنت سريع مع الاتصال الصوتي من خلال الاشتراك بمشروع الكابل الضوئي FTTH (الحكومي).

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وأوضحت مسؤولة العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في الوزارة إيناس الجلبي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (22 أيار 2021)، أنَّ "الشركة باشرت بالفعل بيع خطوط الانترنت وكانت البداية في منطقتي حي العدل والحرية ببغداد"، مؤكدة أن "التجربة ستعمم بين باقي المناطق تباعاً ضمن خطة الوزارة للنهوض بواقع خدمة الإنترنت المقدمة للمواطنين وبأسعار تنافسية".

وأضافت أنَّ "سعر دقيقة المكالمة داخل شبكة المشروع من هاتف ضوئي إلى آخر، خمسة دنانير فقط، بينما يبلغ سعرها من هاتف ضوئي إلى محمول، 50 دينارا"، مشيرة إلى "تخصيص أرقام خاصة لحجز الخطوط عن طريق برنامج خدمة الزبائن".

وكانت الوزارة قد أعلنت في تشرين الثاني من العام الماضي، أنها بـ "صدد الانتهاء من ايصال ملايين خطوط الإنترنت فائق السرعة، إلى كل مسكن، فضلا عن (تلفون أرضي) شبه مجاني".

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