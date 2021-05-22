الفيفا يدرس إقامة كأس العالم كل عامين

2021/05/22 | 09:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على دراسة فكرة تقدمت بها السعودية، لإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وخلال تصويت الأعضاء في كونغرس الفيفا، صبت أغلبية الأصوات (166 مقابل 22) موافقة على اقتراح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم مقترحا للفيفا، بإجراء دراسة مكثفة لبحث إمكانية إقامة المونديال كل عامين، بدلا عن كل 4 أعوام.

وعلى ضوء هذه الدراسة الرسمية، سيتخذ الفيفا قرارا بشأن زيادة عدد بطولات كأس العالم، وإقامتها كل عامين.

وستشمل الدراسة إمكانية إقامة البطولة كل عامين، من الناحية المادية، ومن ناحية تأثيرها على البطولات الأخرى، وتأثيرها على اللاعبين وبطولات الأندية.

وتطالب أصوات مختلفة في الفترة الأخيرة، وأبرزها المدرب الفرنسي السابق أرسين فينغر، بإقامة كأس العالم كل عامين، على حساب البطولات الأخرى "الأقل أهمية".

ومن المحتمل أن يلغي الفيفا بطولة كأس العالم للأندية، ويجبر الاتحادت القارية مثل أفريقيا وأميركا الجنوبية، على إقامة بطولتهما كل 4 أعوام، وليس كل عامين، في حال وافقوا على قرار المونديال.

PUKmedia / وكالات

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