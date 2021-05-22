النفط توضح حقيقة ايقاف او تقليل حصص أصحاب المولدات الأهلية من الوقود

2021/05/22 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأكدت وزارة النفط، اليوم السبت، استمرارها بتوزيع حصص المولدات الاهلية في بغداد والمحافظات.وقال مسؤول العلاقات والاعلام في شركة توزيع المنتجات النفطية علي صباح، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الوزارة مستمرة بالكشف على المولدات لغرض تزويدها بالحصص الكافية من الوقود" مشيراً إلى "عدم وجود اي توقف أوتقليل لكميات الكاز المخصصة لأصحاب المولدات الأهلية".وأضاف، أن "وزارة النفط تدعم أصحاب المولدات الأهلية بالحصص الوقودية للمساهمة بتعويض نقص ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية التي تعاني منها البلاد".ودعت مديرية شرطة بغداد الكرخ، أمس الجمعة، المواطنين، للإبلاغ عن أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة المحددة.وكان مدير شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي توفيق أحمد حمد قال، في تصريح صحفي: إن "المديرية تعمل على رصد مناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن"، مؤكدا "توجيه ضباط المركز باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".وأشار إلى، "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العديد من المخالفين، فضلا عن احالة الكثير منهم الى القضاء والمحاكم".وتابع حمد، أنه "تم توجيه اصحاب المولدات بوضع لافتة عليها سعر الامبير وساعات التشغيل المحددة من قبل محافظة بغداد وبواقع 12 ألف دينار للأمبير الواحد وبعدد ساعات تشغيل 24 ساعة، و7 آلاف دينار لنظام تشغيل 12 ساعة".وأكد على، "تخصيص دوريات جوالة لمتابعة الموضوع"، داعيا "المواطنين للإبلاغ عن وجود مخالفة برفع الاسعار من خلال التوجه الى مراكز الشرطة أو الاتصال على الخط الساخن".

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